(Di martedì 17 maggio 2022) Il paradosso è che chi oggi vede nellail nemico pubblico numero uno – tipo i paciFinti italiani – debba sostenereche, con il suo veto, sta mettendo i bastoni fra le ruote all’adesione di Svezia e Finlandia nell’alleanza atlantica. Ovviamente, come in tutte le questioni che riguardano la politica, il Sultano vuole avere carta bianca dallaper fare pulizia dei curdi del PKK presenti in Turchia e Siria. E il momento ideale è sempre la congiuntura, cioè quando anche un solo Stato può, attraverso poteri di veto, essere il granello che sposta da una parte o l’altra gli equilibri. Quindi possiamo immaginare i vittimisti nostrani, quelli de “laguerrafondaia”; “l’Occidente cattivo”; “Putin il Santo” stappare in segreto qualche bottiglia di prosecco in onore diche, ...

Advertising

TIM_vision : La #SerieAFemminile 2021-2022 è stata una corsa incredibile! ? Un plauso alla @JuventusFCWomen che si laurea Campio… - LCuccarini : Il tempo è volato via. Sembra ieri che ci siamo conosciuti ed eccoci alla finale. Che questa esperienza vi resti n… - Ilsaggiopetty : RT @Socialmenteesc: Mettono il tricolore ovunque e poi fanno gli interessi degli altri,il nostro destino è legato a degli incapaci,tifo per… - EnricoMonti18 : @alefinoallafine Alessandra non sei certo tu a decidere chi è degno o meno della Juventus, tu hai la tua idea, noi… - diannasnj : RT @davide_terruzzi: La Juventus è un club di storica appartenenza alla Famiglia Agnelli. Sono di fatto i padroni, possono decidere chi sta… -

Il Fatto Quotidiano

... l'ha rivolto a mamma e papà, che hanno fatto ilper lui da Lamezia Terme : 'Merito loro se ... Asi riferisce 'A quelli che dopo i talent hanno scelto le major e poi sono scomparsi. Prima di ...anche per il Napoli, poi la prima squadra per la quale ho giocato da bambino, la Turris, di ...le era "simpatico" della vecchia classe politica "Ero legato a Ugo La Malfa, del partito ... Chi fa il tifo per Erdogan contro la Nato è un paciFinto Vince una, vince l'altra e si andrà davvero all'ultima giornata per decidere chi vincerà questo scudetto tra Inter e Milan. La passione travolgente del tifo rossonero spinge Pioli dentro e fuori San ...© RIPRODUZIONE RISERVATA – le notizie contenute in questo articolo sono utilizzabili solo citando GROSSETO SPORT Ieri sera, in un noto locale prossimo allo stadio Jannella, si è tenuta una riunione ur ...