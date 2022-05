Calciomercato Lazio, scelto il vice-Immobile: sarà Caputo (Di martedì 17 maggio 2022) Calciomercato Lazio: la società biancoceleste ha scelto chi sarà il vice-Immobile. Tutto su Caputo della Sampdoria La Lazio è pronta ad accontentare le richieste della Sampdoria per aggiudicarsi Francesco Caputo. Secondo La Repubblica, è lui il prescelto per ricoprire il ruolo di vice Immobile: conosce bene la Serie A, fornirebbe alla squadra gol ed esperienza ed avrebbe le giuste caratteristiche per muoversi coi movimenti di Sarri. Stando a quanto riportato dal quotidiano, la società capitolina sarebbe pronta a versare 1,5 milioni per assicurarsi il giocatore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022): la società biancoceleste hachiil. Tutto sudella Sampdoria Laè pronta ad accontentare le richieste della Sampdoria per aggiudicarsi Francesco. Secondo La Repubblica, è lui il preper ricoprire il ruolo di: conosce bene la Serie A, fornirebbe alla squadra gol ed esperienza ed avrebbe le giuste caratteristiche per muoversi coi movimenti di Sarri. Stando a quanto riportato dal quotidiano, la società capitolina sarebbe pronta a versare 1,5 milioni per assicurarsi il giocatore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

SkySport : Lazio, Sarri: 'Milinkovic-Savic? Se andrà via, non resterà in Italia' #SkySport #Lazio #Sarri #MilinkovicSavic - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria: c’è l’offerta della #Lazio per #Caputo. Le ultime - sportli26181512 : Lazio, Sarri: 'Milinkovic-Savic? Se andrà via, non resterà in Italia': L'allenatore biancoceleste sul futuro del ce… - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio: Milinkovic gol e addio? - Roma Today - CalcioOggi : Calciomercato Lazio, terzino e regista per Sarri: Lotito tratta due nomi - La Lazio Siamo Noi -