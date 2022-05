Bomba di Berlusconi su Biden e la Nato | “Inviamo carrarmati | ci portano in guerra”

(Di martedì 17 maggio 2022) Silviosgancia la. E lo fa a sorpresa mentre Mosca e Kiev trovavano l’accordo sull’evacuazione dei miliziani del Battaglione Azov dall’acciaieria Azovstal. In sintesi: l’Ue non conta nulla, non ci sono leader nel mondo degni di questo nome, l’Italia è inperché invia le armi, laha le sue colpe epure. Presentandosi a sorpresa a Treviglio alla festa di un partito, Forza Italia, in piena crisi di nervi, il Cavaliere c’è andato giù pesante sullain Ucraina. Mostrando di avere una “linea politica” sul conflitto più vicina a quella di Salvini, critico sull’invio delle armi e sul ruolo degli Stati Uniti, che a quella del premier Mario Draghi. “Temo che questacontinuerà”, sospira. E continuerà a ...

Advertising

bruttocoso : @AnnamariaBilot3 @ricpuglisi @matteorenzi Scusa, lui è peggio. Figlioccio di Berlusconi infiltrato in una finta sin… - GPredidente : @RaiNews @RobVicaretti @RaffaeleFitto @LaVeritaWeb @paolopetrecca1 @Bergaminus @Quirinale @RobertaMetsola… - GPredidente : @RaiNews @danijournal la bomba atomica di #PutinWarCrimes te la infilo nel culo senza crema con la testa di… -

OgniGiorno Magazine

Il cantante è stato ospite della famosa trasmissione di interviste condotta dalla moglie di Pier Silvio, che quest'anno è stata raddoppiata, andando in onda sia il sabato che la domenica. ...In politica, dire e poi limare è consuetudine: Silvioha fatto un must del suo ' sono stato frainteso '. Con il quale fa retromarcia dopo avere lanciato lapolitica incendiaria. È ... Silvia Toffanin, bomba sul matrimonio con Pier Silvio Berlusconi: "La decisione è definitiva", fan Silvio Berlusconi sgancia la bomba. E lo fa a sorpresa mentre Mosca e Kiev trovavano l’accordo sull’evacuazione dei miliziani del Battaglione Azov dall’acciaieria Azovstal. In sintesi: l’Ue non conta ...Albano Carrisi è scoppiato in lacrime davanti le immagini della sua ex moglie che Silvia Toffanin gli ha mostrato a Verissimo. Il cantante è ...