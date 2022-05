Basket, gara-2 quarti di finale playoff Serie A1 2021-2022: Tortona batte Venezia 70-58, cronaca e tabellino (Di martedì 17 maggio 2022) Bertram Derthona Tortona batte Umana Reyer Venezia per 70-58 nella sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A1 2021/2022 di Basket, portando la Serie in parità. Il miglior marcatore della partita è Stefano Tonut, che mette a segno 30 punti, che non bastano per regalare la vittoria a Venezia. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH TUTTI I RISULTATI DEI playoff CALENDARIO quarti DI finale COMPOSIZIONE TABELLONI Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Sugli scudi Sanders che, grazie ai suoi punti, fa terminare in pareggio il primo quarto sul 14 pari. Nel ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Bertram DerthonaUmana Reyerper 70-58 nella sfida valida come-2 deidideidiA1di, portando lain parità. Il miglior marcatore della partita è Stefano Tonut, che mette a segno 30 punti, che non bastano per regalare la vittoria a. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH TUTTI I RISULTATI DEICALENDARIODICOMPOSIZIONE TABELLONI Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Sugli scudi Sanders che, grazie ai suoi punti, fa terminare in pareggio il primo quarto sul 14 pari. Nel ...

