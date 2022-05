Arriva Tom Cruise e Bellocchio con il rapimento Moro

Leggi su iodonna

(Di martedì 17 maggio 2022) Due film in concorso per il secondo giorno del festival di Cannes: Zhena chaikovskogo, cioè La moglie di Tchaikovski, del regista russo Kirill Serebrennikov e Otto montagne di Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen con Alessandro Borghi e Luca Marinelli. La presenza di un film russo in concorso ha, come era prevedibile, suscitato polemiche. “La moglie di Tchaikovski” di Kirill Serebrennikov. L’immagine pubblica di Serebrennikov in realtà rende lui e il suo film dei candidati ideali per il festival in questo momento storico. Il regista russo, infatti, come ha dichiarato in una intervista a Le Monde, è «mezzo ucraino» da parte di madre, «ebreo, buddista, il mix peggiore e più strano possibile». E dopo Cannes andrà ad Avignone, dove presenterà Le Moine noir, da Cechov, in apertura della 76a edizione del festival teatrale. Serebrennikov, che nel 2021 aveva presentato ...