Allenamenti | sedute video e ritiro | così l' Inter si prepara alla sfida con la Sampdoria

(Di martedì 17 maggio 2022) Settimana calda per l'che domenica alle 18 affronterà a San Siro lanell'ultima giornata di campionato, quella decisiva per lo scudetto: ecco l'agenda nerazzurra dei prossimi giorni

Calcio Casteddu

Settimana calda per l'Inter che domenica alle 18 affronterà a San Siro la Sampdoria nell'ultima giornata di campionato, quella decisiva per lo scudetto: ecco l'agenda nerazzurra dei prossimi giorniDomani pomeriggio a Villa Silvia riprenderanno glidel Cesena, che per volontà della proprietà continuerà lefino a venerdì 27 maggio. I giocatori di Viali sosterranno una seduta domani pomeriggio, una mercoledì mattina e una ... Asseminello, Giulini presente alla ripresa degli allenamenti Con un apposito comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l'Alessandria ha annunciato la fine degli allenamenti per questa stagione, dando appuntamento direttamente alla ...Oggi il Cagliari riprende le sedute ad Asseminello in vista dell’ultimo impegno di campionato: sarà presente il presidente Giulini SOSTEGNO. Questo pomeriggio, il Cagliari di Agostini riprenderà gli ...