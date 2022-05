WhatsApp, nuova truffa per gli utenti: attenzione a questo messaggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Spunta su WhatsApp una nuova truffa che sta ingannando milioni di utenti. Bisogna fare molta attenzione a questo messaggio: di cosa si tratta. Sono sempre tanti i pericoli presenti su WhatsApp, con una nuova truffa che sta ingannando milioni di utenti. Il messaggio sta girando più che mai e non sono poche le segnalazioni al servizio di Menlo Park: cosa sta succedendo. L’ultimo pericolo che circola all’interno dell’applicazione di messaggistica (via Screenshot)Come tutti sappiamo oramai WhatsApp è diventato il veicolo di messaggistica più utilizzato al mondo ed oramai ne usufruiamo ogni giorno. Proprio per questo motivo, però, il ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 16 maggio 2022) Spunta suunache sta ingannando milioni di. Bisogna fare molta: di cosa si tratta. Sono sempre tanti i pericoli presenti su, con unache sta ingannando milioni di. Ilsta girando più che mai e non sono poche le segnalazioni al servizio di Menlo Park: cosa sta succedendo. L’ultimo pericolo che circola all’interno dell’applicazione di messaggistica (via Screenshot)Come tutti sappiamo oramaiè diventato il veicolo di messaggistica più utilizzato al mondo ed oramai ne usufruiamo ogni giorno. Proprio permotivo, però, il ...

Advertising

nuova_venezia : Orrore in Nigeria, giovane cristiana lapidata e bruciata per un messaggio su Whatsapp: l’hanno accusata di blasfemia - pxrfectnow : le reazioni su whatsapp saranno la mia nuova rovina - caaarlotta_ : e dopo le reazioni ai messaggi su whatsapp, l'aggiornamento merdoso di spotify e i mcr che pubblicano una nuova can… - techworldaleant : Dopo le nuove opzioni segnalate giorni fa, #WhatsApp nella Beta per Android 2.22.11.16 sta lavorando per portare un… - HDblog : RT @HDblog: WhatsApp, lo sviluppo dell'app nativa per Mac prosegue | Rumor -