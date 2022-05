Vasco Rossi il 7 giugno in piazza Plebiscito (ma c’è qualcosa che non va) (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – L’appuntamento è tra 3 settimane: piazza Plebiscito sarà per l’occasione di nuovo la piazza grande della musica. A salire sul palco sarà Vasco Rossi, pronto a festeggiare i suoi 70 anni anche nel cuore di Napoli. Sta di fatto che, questa mattina, in consiglio comunale, è venuto fuori che, parafrasando un verso di una sua canzone, c’è qualcosa che non va: Massimo Cilenti, consigliere della civica di ispirazione deluchiana ‘Napoli Libera’, si è fatto due conti e si è reso conto che non tornano. “Si tratta – ha detto – di un concerto che ha visto rapidamente andare sold out i biglietti, per un giro di affari di 27 milioni di euro. Ma, a fronte di questo numero, poco più di un centinaio di migliaia di euro entreranno nelle casse del Comune”. In tempi di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – L’appuntamento è tra 3 settimane:sarà per l’occasione di nuovo lagrande della musica. A salire sul palco sarà, pronto a festeggiare i suoi 70 anni anche nel cuore di Napoli. Sta di fatto che, questa mattina, in consiglio comunale, è venuto fuori che, parafrasando un verso di una sua canzone, c’èche non va: Massimo Cilenti, consigliere della civica di ispirazione deluchiana ‘Napoli Libera’, si è fatto due conti e si è reso conto che non tornano. “Si tratta – ha detto – di un concerto che ha visto rapidamente andare sold out i biglietti, per un giro di affari di 27 milioni di euro. Ma, a fronte di questo numero, poco più di un centinaio di migliaia di euro entreranno nelle casse del Comune”. In tempi di ...

Advertising

VoceDelTrentino : Concerto di Vasco Rossi, ecco le vie e i parcheggi dove sarà vietata la sosta con rimozione forzata - - anteprima24 : ** Vasco Rossi il 7 giugno in piazza Plebiscito (ma c'è qualcosa che non va) ** - VascoBOT1898 : RT @xtheway: Io che guardo i video dei soundcheck e la mia collega come un corvo dietro le mie spalle che “ma perché guardi i live di Vasco… - xtheway : Io che guardo i video dei soundcheck e la mia collega come un corvo dietro le mie spalle che “ma perché guardi i live di Vasco Rossi?” - paoloangeloRF : Vasco Rossi a sorpresa sul palco, prove a tutto volume e centinaia di persone per strada -