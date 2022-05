Ucraina | McDonald' s esce definitivamente dalla Russia

(Di lunedì 16 maggio 2022)'scon la vendita completa delle sue attività a un acquirente locale in seguito all'invasione dell'da parte di Mosca. Lo riporta Bloomberg. I locali non utilizzeranno ...

Advertising

Adnkronos : McDonald's lascia la #Russia: venderà tutti gli 850 ristoranti. - AnnamaEsposito : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Addio di McDonald's alla Russia. La società è uscita dal Paese con la vendita delle sue attività ad un acquiren… - Rolfi39 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Addio di McDonald's alla Russia. La società è uscita dal Paese con la vendita delle sue attività ad un acquiren… - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Addio di McDonald's alla Russia. La società è uscita dal Paese con la vendita delle sue attività ad un acquiren… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Addio di McDonald's alla Russia. La società è uscita dal Paese con la vendita delle sue attività ad un ac… -

Dopo la sospensione temporanea, l'addio definitivo:'s lascia la Russia . La motivazione è naturalmente legata alla guerra inin corso: oltre 800 attività in vendita, più di 62 mila dipendenti senza lavoro. "Non è più sostenibile, né ......delle sue attività a un acquirente locale in seguito all'invasione dell'da parte di Mosca. Lo riporta Bloomberg. I locali non utilizzeranno più il nome, il logo, il marchio di's. ...McDonald's ha deciso di lasciare definitivamente la Russia in seguito alla guerra lanciata lo scorso 24 febbraio contro l'Ucraina. Questo significa che, di conseguenza, tutti gli 850 fast food ...Il piano è di vendere a un acquirente locale che non potrà più utilizzare il logo, il nome e i menù della nota catena di Fast food. Si tratta della più grande impresa occidentale che ha lasciato il pa ...