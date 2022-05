Tutti i giocatori del Napoli in scadenza a fine stagione (e chi può salutare il prossimo anno) (Di lunedì 16 maggio 2022) L’obiettivo primario del Napoli, terminato il campionato, sarà quello di ragionare sui rinnovi dei propri top player, dato che molti di loro hanno il contratto in scadenza tra poco più di un mese. Altri, invece, potrebbero andare via a zero al termine del prossimo anno. Di seguito la situazione dettagliata. FOTO: Getty – Napoli Insigne Chi va in scadenza a giugno Oltre al già certo partente Lorenzo Insigne, anche il contratto di ben altri sette calciatori scadrà il 30 giugno. Rientrano in questa categoria David Ospina, Axel Tuanzebe, Juan Jesus, Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, Frank Anguissa, e Dries Mertens. Le situazioni sono ovviamente diverse per ognuno di loro: a dare l’addio saranno quasi sicuramente Ghoulam, Tuanzebe e Malcuit, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 16 maggio 2022) L’obiettivo primario del, terminato il campionato, sarà quello di ragionare sui rinnovi dei propri top player, dato che molti di loro hil contratto intra poco più di un mese. Altri, invece, potrebbero andare via a zero al termine del. Di seguito la situazione dettagliata. FOTO: Getty –Insigne Chi va ina giugno Oltre al già certo partente Lorenzo Insigne, anche il contratto di ben altri sette calciatori scadrà il 30 giugno. Rientrano in questa categoria David Ospina, Axel Tuanzebe, Juan Jesus, Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, Frank Anguissa, e Dries Mertens. Le situazioni sono ovviamente diverse per ognuno di loro: a dare l’addio sarquasi sicuramente Ghoulam, Tuanzebe e Malcuit, ...

