Taekwondo | Europei 2022 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ormai ci siamo: glidisono sempre più vicini. L’evento che scatterà in quel di Manchester il prossimo 19 maggio, chiudendosi il 22 e mettendo in palio gli allori continentali di ogni singola categoria di peso, è in rampa di lancio. Sui tatami inglesi ci si giocherà la gloria e punti importanti anche per il ranking olimpico, in un torneo classificato come G4. Ma quale sarà il, glie dove verranno trasmessi glidi? Andiamo a scoprirlo. Giovedì 19 maggio: dalle 10 alle 18 eliminatorie (Uomini: 54 kg, 63 kg. Donne: 49 kg, 53 kg), dalle 20:10 alle 21:10 finali; Venerdì 20 maggio: dalle 10 alle 18 eliminatorie (Uomini: 58 kg, 87 kg. Donne: -73 kg, +73 ...