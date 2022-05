Stangata estiva | quanto costeranno lettino e ombrellone

Leggi su consumatore

(Di lunedì 16 maggio 2022) Sarà una estate molto calda per i portafogli degli italiani che si troveranno a sborsare euro in più per affittareedIn questi mesi gli italiani stanno facendo i conti con una serie di rincari che stanno mettendo a dura prova le loro tasche. Inflazione, caro bollette, materie prime in aumento, la guerra L'articolo proviene da Consumatore.com.