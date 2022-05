Spotify ha deciso di sperimentare gli NFT legati a una serie di artisti (Di lunedì 16 maggio 2022) Si tratta di un test. Alcuni utenti facenti parte della fase di prova degli NFT su Spotify si sono trovati di fronte, dopo l’aggiornamento dell’app per Android negli Stati Uniti, a una serie di raccolte di token non fungibili legati a una selezione di artisti tra cui troviamo Steve Aoki e The Wombats. La prima testata a rivelare la notizia è stata Musi Ally, cui la piattaforma di streaming musicale ha confermato che «sta conducendo un test in cui aiuterà un piccolo gruppo di artisti a promuovere le loro offerte NFT di terze parti attraverso i loro profili artista». LEGGI ANCHE >>> Anche Spotify si aspetta una perdita di utenti dopo il ban in Russia NFT su Spotify, come funziona la proposta «Conduciamo abitualmente una serie di test nel ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 16 maggio 2022) Si tratta di un test. Alcuni utenti facenti parte della fase di prova degli NFT susi sono trovati di fronte, dopo l’aggiornamento dell’app per Android negli Stati Uniti, a unadi raccolte di token non fungibilia una selezione ditra cui troviamo Steve Aoki e The Wombats. La prima testata a rivelare la notizia è stata Musi Ally, cui la piattaforma di streaming musicale ha confermato che «sta conducendo un test in cui aiuterà un piccolo gruppo dia promuovere le loro offerte NFT di terze parti attraverso i loro profili artista». LEGGI ANCHE >>> Anchesi aspetta una perdita di utenti dopo il ban in Russia NFT su, come funziona la proposta «Conduciamo abitualmente unadi test nel ...

