Si è svolta la 29ma Corsa per Haiti

(Di lunedì 16 maggio 2022) Cividale 15 Maggio 2022. Gara Help2022. © Foto PetrussiLa carica dei quasi mille partecipanti alle Corse perdi sabato 14 e domenica 15 maggio, a comprendere i 4 percorsi gravel, la Cicloturistica e, soprattutto la Granfondo e la MedioFondo di Helpha colorato per due giorni Cividale del Friuli, le Valli del Torre e del Natisone e tutto il territorio del Friuli Orientale.La Granfondo per, laregina delle manifestazioni griffate dalla Asd Chiarcosso Help, l’ha vinta Federico Pozzetto, portacolori del team Vivo Mg.KVis Dal Colle, capace di battere in volata Andrea Chiminello, atleta dello Spezzotto Bike Team, al termine di un’azione che ha visto i due atleti avvantaggiarsi rispetto ai migliori nell’ultimo tratto in discesa dalle Bocchette di ...