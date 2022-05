Salvini dopo l’incontro con Draghi: «Inviare altre armi all’Ucraina non è la soluzione» (Di lunedì 16 maggio 2022) «Ulteriori invii di armi non penso siano la soluzione giusta. Il dialogo non si prepara con l’invio di altre armi». Così Matteo Salvini dopo l’incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi, tenutosi oggi, 16 maggio, a Palazzo Chigi. «Mandare aiuti economici e militari all’Ucraina era giusto e lo abbiamo votato con convinzione», ha detto il segretario della Lega, ribadendo come ora la posizione del partito sia cambiata. «Se la guerra va avanti», ha aggiunto Salvini, anche in Italia ci sarà una «strage di posto di lavoro». Nel corso dell’incontro con Draghi, si legge in una nota, si è discusso della recente visita del presidente del Consiglio negli Stati Uniti, nel corso della ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) «Ulteriori invii dinon penso siano lagiusta. Il dialogo non si prepara con l’invio di». Così Matteocon il presidente del Consiglio Mario, tenutosi oggi, 16 maggio, a Palazzo Chigi. «Mandare aiuti economici e militariera giusto e lo abbiamo votato con convinzione», ha detto il segretario della Lega, ribadendo come ora la posizione del partito sia cambiata. «Se la guerra va avanti», ha aggiunto, anche in Italia ci sarà una «strage di posto di lavoro». Nel corso delcon, si legge in una nota, si è discusso della recente visita del presidente del Consiglio negli Stati Uniti, nel corso della ...

martaottaviani : Dopo #Erdogan, anche #Salvini boccia adesione #Svezia e #Finlandia nella #Nato. Motivo in più per prendercele doman… - DarioStefano : No all’ingresso di #Finlandia e #Svezia nella #Nato, sì al gas pagato in rubli, basta con gli aiuti militari a… - fattoquotidiano : Dopo Conte, anche Salvini, Fratoianni e Santanché si oppongono alla chiusura di “CartaBianca”. Tace soltanto il Par… - robtic58 : RT @ComVentotene: #Salvini dopo l’incontro con Draghi: «Inviare altre armi all’Ucraina non è la soluzione» Sicuramente non è la soluzione… - andliuz : RT @ComVentotene: #Salvini dopo l’incontro con Draghi: «Inviare altre armi all’Ucraina non è la soluzione» Sicuramente non è la soluzione… -