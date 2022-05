Roma, allarme in una scuola: trovato serpente nel giardino (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma. Dopo il pericolosissimo esemplare di tartaruga azzannatrice trovato all’interno di un condominio, questa volta a destare non poca preoccupazione è un serpente ritrovato nel cortile dell’Istituto comprensivo Guglielmo Parravicini, in zona Torrino-Moastacciano. Leggi anche: Roma, terrore per una tartaruga pericolosissima in condominio: il suo morso può riportare ferite gravissime serpente trovato nel cortile di una scuola L’insolito ritrovamento è avvenuto qualche giorno e stando alle indagini effettuate dalla Lipu, si tratterebbe di un esemplare innocuo e molto comune, un biacco. La presenza dell’ animale che si nutre di topi e ratti, non è ovviamente passata inosservata ai genitori degli alluni che, comprensibilmente, non l’hanno vista di buon ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022). Dopo il pericolosissimo esemplare di tartaruga azzannatriceall’interno di un condominio, questa volta a destare non poca preoccupazione è unrinel cortile dell’Istituto comprensivo Guglielmo Parravicini, in zona Torrino-Moastacciano. Leggi anche:, terrore per una tartaruga pericolosissima in condominio: il suo morso può riportare ferite gravissimenel cortile di unaL’insolito ritrovamento è avvenuto qualche giorno e stando alle indagini effettuate dalla Lipu, si tratterebbe di un esemplare innocuo e molto comune, un biacco. La presenza dell’ animale che si nutre di topi e ratti, non è ovviamente passata inosservata ai genitori degli alluni che, comprensibilmente, non l’hanno vista di buon ...

