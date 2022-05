Reinfezioni da Covid-19: cosa sono e perché “bucano” i vaccini. Galli: «Sottovarianti più contagiose» (Di lunedì 16 maggio 2022) Dall’inizio della pandemia in Italia sono avvenute più di 400mila Reinfezioni. Un dato che l’Istituto superiore di sanità continua a registrare in salita soprattutto nelle ultime settimane, giorni in cui il dibattito scientifico si concentra sul reale pericolo di una nuova ondata causata dalle sotto varianti di Covid-19, Omicron 4 e 5. Se il ministro della Salute Roberto Speranza per ora rassicura, «non sono mutazioni dominanti nel nostro Paese, possiamo star tranquilli», gli enti regolatori internazionali avvertono di un pericolo che con tutta probabilità nei prossimi mesi colpirà a catena i Paesi europei. Intanto le Reinfezioni crescono. E cioè salgono tutti quei casi di persone immunizzate e già una volta infettate dal virus (e negativizzate) che dopo un certo numero di mesi tornano di nuovo ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) Dall’inizio della pandemia in Italiaavvenute più di 400mila. Un dato che l’Istituto superiore di sanità continua a registrare in salita soprattutto nelle ultime settimane, giorni in cui il dibattito scientifico si concentra sul reale pericolo di una nuova ondata causata dalle sotto varianti di-19, Omicron 4 e 5. Se il ministro della Salute Roberto Speranza per ora rassicura, «nonmutazioni dominanti nel nostro Paese, possiamo star tranquilli», gli enti regolatori internazionali avvertono di un pericolo che con tutta probabilità nei prossimi mesi colpirà a catena i Paesi europei. Intanto lecrescono. E cioè salgono tutti quei casi di persone immunizzate e già una volta infettate dal virus (e negativizzate) che dopo un certo numero di mesi tornano di nuovo ...

Agenzia_Ansa : Aumentano le reinfezioni Covid al 5,8%, oltre 400mila totali. Il report esteso dell'Iss: 'Numeri in crescita rispet… - Open_gol : Dall'inizio della pandemia in Italia più di 400mila reinfezioni. In salita soprattutto nelle ultime settimane - SIMIT01818554 : Le reinfezioni da #Covid “possono portare accentuazione sintomatologia #longCovid anche se minore gravità rispetto… - infoitinterno : Covid Italia e boom reinfezioni, chi rischia di più: cosa sappiamo - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: #COVID19: in calo le curve dell'epidemia di Covid in #Italia, con una diminuzione del tasso di incidenza e dei ricoveri.… -