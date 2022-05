Psg, Mbappé e il futuro: 'La mia scelta è quasi fatta' (Di lunedì 16 maggio 2022) PARIGI (FRANCIA) - " Non posso dire molto del mio futuro, questo non è il momento giusto ma la mia decisione è quasi fatta. Annuncerò ufficialmente la mia scelta sul futuro prima di andare in ritiro ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 16 maggio 2022) PARIGI (FRANCIA) - " Non posso dire molto del mio, questo non è il momento giusto ma la mia decisione è. Annuncerò ufficialmente la miasulprima di andare in ritiro ...

Advertising

DiMarzio : Futuro #Mbappé: ci siamo 'quasi'. Le parole del fenomeno del PSG - Coloriousparte6 : Per me Pogba va alla Juventus semplicemente perché allo United non hanno intenzione di rinnovarlo, il Real ha Camav… - GPerdikaris : RT @DiMarzio: Futuro #Mbappé: ci siamo 'quasi'. Le parole del fenomeno del PSG - if_seriea : Momento delicato #Mbappe #RealMadrid ? può sbloccarsi in ogni momento ? #Real #LaLiga #PSG #calciomercato… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Montpellier-Psg, show Messi e gol Di Maria e Mbappe: gli highlights di Ligue 1 -

Psg, Mbappé e il futuro: 'La mia scelta è quasi fatta' Sono le parole di Kylian Mbappé , sul suo futuro, al momento della premazione come miglior ... Il PSG ha conosciuto grandi giocatori, e far parte di loro è già un onore ". Per il Psg è stata una serata ... 'Mbappé al Real Madrid, ci siamo: manca solo l'annuncio'. Svelati tutti i dettagli MADRID (SPAGNA) - Kylian Mbappé giocherà nel Real Madrid la prossima stagione. Manca ancora l'ufficialità ma secondo quanto ... Il Psg ha cercato in tutti i modi di convincerlo a restare sotto la Torre ... Corriere della Sera Sono le parole di Kylian, sul suo futuro, al momento della premazione come miglior ... Ilha conosciuto grandi giocatori, e far parte di loro è già un onore ". Per ilè stata una serata ...MADRID (SPAGNA) - Kyliangiocherà nel Real Madrid la prossima stagione. Manca ancora l'ufficialità ma secondo quanto ... Ilha cercato in tutti i modi di convincerlo a restare sotto la Torre ... Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo»