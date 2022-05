Pogback! Ma alla Juventus serve davvero? Gli scenari (Di lunedì 16 maggio 2022) E’ arrivata la prima mossa ufficiale: la Juventus è seriamente intenzionata a riportare a Torino il figliol prodigo Paul Pogba. Proprio in questi istanti gli stati maggiori bianconeri sono a colloquio con Rafaela Pimenta, l’avvocatessa brasiliana ufficialmente designata come erede del compianto Mino Raiola. La strategia dei bianconeri appare chiara: far leva sul mai nascosto amore bianconero del centrocampista francese, già a Torino dal 2012 al 2016, sbaragliando la proposta economica più vantaggiosa presentata dal PSG. Ma l’investimento Pogba, che pur si libererebbe a parametro zero dal Manchester United (senza considerare le ricche commissioni), può essere davvero la soluzione ai problemi della mediana della Vecchia Signora? Pogback: perchè No Tratta Torino-Manchester: andata e ritorno. Sì, perchè la carriera di Paul Pogba ha vissuto fino ... Leggi su zon (Di lunedì 16 maggio 2022) E’ arrivata la prima mossa ufficiale: laè seriamente intenzionata a riportare a Torino il figliol prodigo Paul Pogba. Proprio in questi istanti gli stati maggiori bianconeri sono a colloquio con Rafaela Pimenta, l’avvocatessa brasiliana ufficialmente designata come erede del compianto Mino Raiola. La strategia dei bianconeri appare chiara: far leva sul mai nascosto amore bianconero del centrocampista francese, già a Torino dal 2012 al 2016, sbaragliando la proposta economica più vantaggiosa presentata dal PSG. Ma l’investimento Pogba, che pur si libererebbe a parametro zero dal Manchester United (senza considerare le ricche commissioni), può esserela soluzione ai problemi della mediana della Vecchia Signora? Pogback: perchè No Tratta Torino-Manchester: andata e ritorno. Sì, perchè la carriera di Paul Pogba ha vissuto fino ...

