No! L’intervento di Piervincenzi a Controcorrente non dimostra che i media mentono sull’Ucraina

(Di lunedì 16 maggio 2022) Nel vento che quotidianamente agita il mare delle teorie complottiste, legate all’invasione russa in Ucraina, ha iniziato a soffiare una nuova voce. Un dettaglio che si vede sullo sfondo di un servizio andato in onda su Rete4 ha rappresentato infatti per molti la prova che l’inviato a Mykolaiv stesse mentendo e dando informazioni false riguardo la guerra in corso nel Paese. Ma andiamo per ordine, per scoprire come la teoria si sia in realtà avvalsa di prove sbagliate. Per chi ha fretta: Un servizio andato in onda su Rete4 è diventato il centro di una teoria complottista L’inviato a Mykolaiv racconta infatti di un black-out in corso nella città, ma alle sue spalle vediamo lampeggiare la luce di un condizionatore Secondo molti, è l’ennesima prova del fatto che gli operatori deimainstream stanno mentendo riguardo il conflitto in corso in Ucraina In realtà, ...