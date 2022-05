L'Irpef non è uguale per tutti: gli autonomi pagano più tasse dei pensionati e dei dipendenti (Di lunedì 16 maggio 2022) In Italia i lavoratori autonomi pagano mediamente più tasse dei pensionati e dei dipendenti indicate dal dibattito politico - sindacale come le più fedeli al Fisco: secondo gli ultimi dati Mef ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) In Italia i lavoratorimediamente piùdeie deiindicate dal dibattito politico - sindacale come le più fedeli al Fisco: secondo gli ultimi dati Mef ...

Advertising

dimmichipaga : @CottarelliCPI Abbassare irpef su reddito da lavoro sarebbe una misura seria. Però non abbiamo un governo serio quindi… - CappelloRinaldo : @ilPontormo @elio_vito @GiorgiaMeloni @FratellidItalia E perché non potremmo permetterci un salario minimo a 2000€.… - Russo8Pier : @AndreaB99907056 @Ile2S @EnricoLetta - christi35368370 : @arx81395437 allora in Olanda il lordo non è il doppio ma molto meno. La situazione della Germania è più simile al… - GDS_it : «Una norma del “decreto Aiuti” consente ai sindaci di aumentare l’Irpef per il risanamento finanziario. Ai palermit… -