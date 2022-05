Advertising

sportli26181512 : La FatalVerona, Perugia, il 5 maggio: quando lo scudetto si decide all’ultima giornata: La lotta serrata tra Milan… -

L'Inter rimonta l'Empoli (2 a 4) e torna provvisoriamente in testa in attesa del Milan che affronta la difficile trasferta di Verona - La Juve soccombe col Genoa che torna a sperare nella salvezza - P ...Domenica il Milan può avvicinarsi allo Scudetto nella città in cui, nel 1973 e di nuovo nel 1990, lo perse per due volte alle ultime .... Per la terza volta nella storia del Milan, l'esito di una stag ...