Giustizia, a sciopero Anm ha aderito meno metà dei magistrati. Governo: “Ingiusto” (Di lunedì 16 maggio 2022) L'adesione allo sciopero dei magistrati indetto dall'Anm e` stata in media del 48,5%. Secondo i i dati forniti dalla stessa Anm, a Bologna si è registrata la partecipazione più alta con il 73% mentre a Trento la più bassa con il 23% di adesioni tra i magistrati. A Roma ha aderito il 38 delle toghe, a Milano il 51%. Mentre a Napoli il 53%, a Palermo il 58%, a Firenze il 40%, a Venezia il 47%, a Torino il 33%, a Genova il 49%, a Bari il 69%,a Catanzaro il 45% e a Cagliari il 39%. "Questa legge sarà pure compatibile ma è poco conforme allo spirito della Costituzione" ha detto il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santamaria, nel suo intervento all'assemblea che s'è svolta a Palazzo di Giustizia di Milano nel giorno dello sciopero indetto dal ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 16 maggio 2022) L'adesione allodeiindetto dall'Anm e` stata in media del 48,5%. Secondo i i dati forniti dalla stessa Anm, a Bologna si è registrata la partecipazione più alta con il 73% mentre a Trento la più bassa con il 23% di adesioni tra i. A Roma hail 38 delle toghe, a Milano il 51%. Mentre a Napoli il 53%, a Palermo il 58%, a Firenze il 40%, a Venezia il 47%, a Torino il 33%, a Genova il 49%, a Bari il 69%,a Catanzaro il 45% e a Cagliari il 39%. "Questa legge sarà pure compatibile ma è poco conforme allo spirito della Costituzione" ha detto il presidente dell'Associazione nazionale, Giuseppe Santamaria, nel suo intervento all'assemblea che s'è svolta a Palazzo didi Milano nel giorno delloindetto dal ...

Advertising

Azione_it : ???? '16 Maggio 2022, lo sciopero delle correnti è senza argomenti. 10 ragioni per cambiare la giustizia'. In dirett… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Giustizia, sciopero dei magistrati: a #Napoli adesione attorno al 60% - ParmaPsi : RT @e_maraio: Lo sciopero dei magistrati di oggi certifica che la riforma #Cartabia e i referendum renderanno la #giustizia migliore rispet… - PoliticaNewsNow : Giustizia, Maraio (PSI): “Sciopero magistrati? Significa che strada è giusta” - rep_genova : Giustizia: in Liguria adesione dei magistrati allo sciopero al 60% -