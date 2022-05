Francia, l’ex nazionale Vairelles condannato a 5 anni di reclusione (Di lunedì 16 maggio 2022) l’ex calciatore Tony Vairelles torna tra le sbarre. Secondo quanto riferisce l’Equipe, l’ex nazionale francese (49 anni, 8 presenze) è stato condannato lunedì a 5 anni di reclusione, di cui 2 sospesi per un episodio avvenuto dieci anni fa. Il pm di Nancy aveva chiesto tre anni di reclusione. Tony Vairelles aveva già scontato cinque mesi in custodia cautelare nel 2012. Anche i suoi tre fratelli sono stati condannati a pene detentive: 5 anni di cui 2 con sospensione della pena anche per Fabrice Vairelles e 3 anni di cui 2 con sospensione della pena per Jimmy e Giovan. Sono stati processati per aver aperto il fuoco e ferito tre guardie ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022)calciatore Tonytorna tra le sbarre. Secondo quanto riferisce l’Equipe,francese (49, 8 presenze) è statolunedì a 5di, di cui 2 sospesi per un episodio avvenuto diecifa. Il pm di Nancy aveva chiesto tredi. Tonyaveva già scontato cinque mesi in custodia cautelare nel 2012. Anche i suoi tre fratelli sono stati condannati a pene detentive: 5di cui 2 con sospensione della pena anche per Fabricee 3di cui 2 con sospensione della pena per Jimmy e Giovan. Sono stati processati per aver aperto il fuoco e ferito tre guardie ...

