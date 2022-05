Fiumicino | donna prende lezioni di guida dal marito e investe una mamma con passeggino

(Di lunedì 16 maggio 2022)didalcon un'auto, senza assicurazione, una 36enne con. Ricoverata in codice giallo all'ospedale Bambino Gesù di Palidoro per alcune escoriazioni al ...

L'incidente è avvenuto ieri a poco prima delle 19 quando sono sopraggiunti gli agenti del locale commissariato, allertati dal alcuni testimoni. La donna, cittadina del Bangladesh di 32 anni, sale sul marciapiede e travolge una donna di 36 anni e la figlioletta di quasi due. È successo in via del Faro, a Fiumicino, dove nel pomeriggio di domenica madre e bimba sono state soccorse. Prende lezioni di guida dal marito e investe con un'auto, senza assicurazione, una 36enne con passeggino. Ricoverata in codice giallo all'ospedale Bambino Gesù di Palidoro.