Esordio amaro per Brancaccio a Tunisi (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel Challenger sulla terra Tunisina il tennista campano, poco fortunato nel sorteggio, ha ceduto in tre set allo spagnolo Carballes Baena, seconda testa di serie del torneo Leggi su federtennis (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel Challenger sulla terrana il tennista campano, poco fortunato nel sorteggio, ha ceduto in tre set allo spagnolo Carballes Baena, seconda testa di serie del torneo

Advertising

Alessandria24C : Basket - Esordio amaro ai #Playoff per il Derthona #Basket. Gara1 è di Venezia - ekuonews : Volley B2 play-off, esordio amaro a Pordenone per l'Abba Pineto: finisce 3-1 per i padroni di casa - BasketLivornese : SERIE B - PLAYOFFS: LA LIBERTAS LIVORNO 1947 ESCE SCONFITTA DA GARA 1 #SerieB - #playoffs: la #LibertasLivorno1947… - losservcom : Esordio amaro per gli amaranto nella prima partita del quarti di finale dei playoffs #Livorno #basket #playoffs - CinemApp_Cinema : Sulle nuvole, il dolce-amaro esordio alla regia di Tommaso Paradiso è disponibile su CHILI #sullenuvole @CHILI_IT… -