Dopo tre stagioni il Benevento ritrova Prontera: giallorossi imbattuti con l’emiliano (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo tre stagioni, il Benevento ritrova Alessandro Prontera di Bologna. Il fischietto emiliano è stato designato per la semifinale play off di andata con il Pisa. Prontera manca con la Strega dalla stagione 2018/19, precisamente dal match vinto al “Ciro Vigorito” contro il Carpi (3-1). Era il Benevento di Bucchi che si impose sull’undici di Castori con le reti di Improta, di Maggio e di Viola su calcio di rigore. Sarà la quarta gara del fischietto con i sanniti, imbattuti il bolognese: Martina Franca-Benevento 0-1 (2015/16) e Benevento-Barletta 1-1 (2014/15). Gli assistenti saranno Giorgio Peretti di Verona e Alberto Tegoni di Milano. Lo scaligero è stato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutitre, ilAlessandrodi Bologna. Il fischietto emiliano è stato designato per la semifinale play off di andata con il Pisa.manca con la Strega dalla stagione 2018/19, precisamente dal match vinto al “Ciro Vigorito” contro il Carpi (3-1). Era ildi Bucchi che si impose sull’undici di Castori con le reti di Improta, di Maggio e di Viola su calcio di rigore. Sarà la quarta gara del fischietto con i sanniti,il bolognese: Martina Franca-0-1 (2015/16) e-Barletta 1-1 (2014/15). Gli assistenti saranno Giorgio Peretti di Verona e Alberto Tegoni di Milano. Lo scaligero è stato ...

