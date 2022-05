Covid | Speranza | ' 150mila vite salvate da vaccini'

(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - "Sonoledalla campagna vaccinale nel nostro Paese, secondo uno studio dell'Iss. Questi numeri eclatanti sono più forti di ogni manifestazione no vax". Queste le parole del ministro della Salute, Roberto, intervenuto a un'iniziativa pubblica a La Spezia a sostegno della candidata del centrosinistra Piera Sommovigo. "La prima donna candidata alla guida di questa città rappresenta una scelta giusta e coraggiosa", ha sottolineato

'La prima donna candidata alla guida di questa città rappresenta una scelta giusta e coraggiosa', ha sottolineatoha dato poi aggiornamenti sull'approvvigionamento dei vaccini: "A ottobre il nostro Paese acquisterà, come vaccini anti, "sempre il 13,4% del totale europeo. L'impegno ora è avere dei ...Questi numeri eclatanti sono più forti di ogni manifestazione no vax". Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a un'iniziativa pubblica a La Spezia a sostegno della ...(Adnkronos) – “Sono 150mila le vite salvate dalla campagna vaccinale nel nostro Paese, secondo uno studio dell’Iss. Questi numeri eclatanti sono più forti di ogni manifestazione no vax”. Queste le par ...