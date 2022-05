Cosa fa oggi Pamela Petrarolo, da Non è la Rai all’Isola dei Famosi (Di lunedì 16 maggio 2022) Dal suo esordio in tv, quando era ancora una ragazzina, sono passati ormai tanti anni: Pamela Petrarolo è una showgirl di successo, una cantante strepitosa e un’artista a tutto tondo, che tuttavia nell’ultimo periodo si è un po’ allontanata dal mondo dello spettacolo. Ma ora è pronta a farvi ritorno, con una sorpresa eccezionale per tutti i suoi fan. Pamela Petrarolo, la carriera Classe 1976, Pamela Petrarolo è nata e cresciuta a Roma, dove ha mosso i suoi primi passi in televisione. Aveva appena 13 anni quando, accanto a Gianni Boncompagni, ha preso parte ad una rubrica per bambini a Domenica In. Ma il vero successo è arrivato poco dopo, e più precisamente nei primissimi anni ’90: seguendo proprio Boncompagni su Canale 5, ha debuttato come ragazza di Non è la Rai, la storica ... Leggi su dilei (Di lunedì 16 maggio 2022) Dal suo esordio in tv, quando era ancora una ragazzina, sono passati ormai tanti anni:è una showgirl di successo, una cantante strepitosa e un’artista a tutto tondo, che tuttavia nell’ultimo periodo si è un po’ allontanata dal mondo dello spettacolo. Ma ora è pronta a farvi ritorno, con una sorpresa eccezionale per tutti i suoi fan., la carriera Classe 1976,è nata e cresciuta a Roma, dove ha mosso i suoi primi passi in televisione. Aveva appena 13 anni quando, accanto a Gianni Boncompagni, ha preso parte ad una rubrica per bambini a Domenica In. Ma il vero successo è arrivato poco dopo, e più precisamente nei primissimi anni ’90: seguendo proprio Boncompagni su Canale 5, ha debuttato come ragazza di Non è la Rai, la storica ...

Advertising

matteorenzi : L’Enews di oggi. La fine de #IlMostro. Che cosa è il popolo della Leopolda: la storia di Claudia e di tutti noi. Ci… - Adnkronos : Stop alle #mascherine sugli aerei da oggi in Europa ma per i voli dall’Italia resta l’obbligo. #covid #notizie - NicolaPorro : ?? Oggi la giornalista è in copertina sul #Time. Ma 3 giorni prima della guerra, aveva raccontato il 'vero'… - Against_Capita : @LaVeritaWeb @mariannabrl Meno di ste porcate sarebbe Meglio?. Na Cosa E' Sicura.. Inquineremmo Meno.. Ma.. Il cons… - actionratio_ : @loujsoul tu sei speciale!!!! Perché oggi stai facendo una cosa carinissima x stemperare il clima pessimo che c’è ?? -