Amici 21 | la vittoria va a Luigi | Michele trionfa per il ballo | tutti i premi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 16 maggio 2022) Una lunga serata ricca di emozioni per i concorrenti di21 arrivati alla finalissima. Are, in questa edizione 21 del talent di Maria de Filippi è statoStrangis, favoritissimo secondo pronostico, insieme ad Alex. E questa volta non c’è stato nessun colpo di scena: il cantante calabrese è arrivato dritto in finale sconfiggendoi suoi “rivali” e alla fine ha battuto anchevince quindi il circuito canto ma vince anche21. Il ballerino guidato da Alessandra Celentano, il suo pupillo, lo strepitoso, si porta a casa la coppa per il circuito. Per, oltre alla coppa, sono arrivati tantissimi riconoscimenti e complimenti da parte dei giornalisti ma non solo. ...