Amici 2022 | vince Luigi | tra i ballerini Michele | premio della Critica a Sissi

Luigi Strangis vince Amici 2022, primo tra i ballerini Michele: tutti i premi e i dati auditel della finale Amici si aggiudica per la nona settimana consecutiva il migliore ascolto della serata con lo share del 28% pari a oltre 4 milioni di telespettatori ma si tratta del peggiore dato auditel per una finale del talent targato Maria De Filippi. A vincere è Luigi, un premio dal valore di 150 mila euro oltre al premio Radio decretato dai principali network per il brano Tienimi stanotte. Per la categoria ballo vince Michele che riceve da Roberto Bolle l'invito a partecipare al Final Show di OnDance 2022.

