Afragola Na | ragazzi trasportano moto in sella a uno scooter - Il video è virale

Advertising

infoitinterno : Il video di due ragazzi che trasportano una Vespa su uno scooter: 'Cose da pazzi' ad Afragola! - infoitinterno : Afragola, due ragazzi in scooter (senza casco) con in braccio una Vespa VIDEO - zazoomblog : Il video di due ragazzi che trasportano una Vespa su uno scooter: Cose da pazzi ad Afragola! - #video #ragazzi… - Marilenapas : RT @fanpage: Sono immagini inedite quelle riprese da un automobilista. Mentre guida, davanti alla sua auto, uno scooter con due ragazzi tra… -

Il video di duein scooter adcon in braccio una Vespa Il video, girato da un cittadino che lo ha poi inviato al consigliere Borrelli , mostra duesenza casco in sella a uno ...La immagini sono state postate dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. A mandargliele un automobilista che ha filmato tutto commentando sconvolto: 'Cose da ...La immagini sono state postate dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. A mandargliele un automobilista che ha filmato tutto commentando sconvolto: "Cose da pazzi" ...Il video di due ragazzi in scooter ad Afragola con in braccio una Vespa. Il video, girato da un cittadino che lo ha poi inviato al consigliere Borrelli, mostra due ragazzi senza casco in sella a uno ...