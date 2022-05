Quarti Playoff | Milano prima dilaga poi soffre Shields e Datome domano Reggio

Advertising

OlimpiaMI1936 : ?? ???????? ?????? ?? ?? @LegaBasketA Playoff | Quarti di Finale - Gara 1 ?? @PallacReggiana ? 17.00 ?? @MediolanumForum… - JuventusFCYouth : #Under23 | L'avversaria ai quarti di finale dei Playoff sarà il @PadovaCalcio! ?? Martedì 17 maggio ?? Sabato 21 mag… - parolacce : #calcio. Silvio #Baldini, allenatore del #Palermo che si è qualificato ai quarti di finale dei #Playoff di #SerieC:… - Pallacanestro4T : Una settimana decisiva per l'U14, impegnata nei quarti di finale play-off contro la Francesco Francia Pallacanestro… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Il tabellino di Olimpia Milano vs Reggiana, gara-1 di quarti di finale playoff di Legabasket. Una vittoria schizofrenica… -

Prima giornata di, con 3 gare - 1 deidi finale. Ecco cosa è successo. Domani alle 20.45 Brescia - Sassari. Shavon Shields, 27 anni, ala di 201 cm, seconda stagione a Milano CIAM MILANO - REGGIO EMILIA ...Sempre a stagione in corso erano stati firmati Jalen Reynolds e Jawad Williams, James e Lesic avevano salutato abbastanza presto mentre per iera arrivato Julian Wright; Reggio Emilia aveva ...ASSAGO. La Unahotels fa soffrire l'AX Milano in Gara 1 dei quarti di finale playoff. Precipitati a - 26 nel terzo periodo di gioco complici le stellari percentuali al tiro dell'Olimpia di Ettore ...BASKET, SERIE A - L'AX Armani Exchange Milano si prende il primo punti della serie dei quarti di finale superando la UnaHotels Reggio Emilia per 91-82 ...