Pakistan: attentato suicida, uccisi 3 bambini e 3 soldati (Di domenica 15 maggio 2022) Almeno 6 persone, di cui 3 bambini e 3 soldati, sono stati uccisi in un attentato esplosivo suicida compiuto nel nord-ovest del Pakistan, secondo quanto riferito dall'esercito. L'attentato è avvenuto ieri sera nel distretto tribale del North Waziristan, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, che confina con l'Afghanistan. I bambini uccisi avevano 4, 8 e 11 anni. Nessuno ha rivendicato finora l'attacco. L'organizzazione dei Talebani pachistani (Ttp), che si battono contro le autorità centrali e non hanno legami con quelli al potere a Kabul, stanno osservando una tregua di due settimane che dovrebbe scadere alla mezzanotte di oggi. Ansa L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

