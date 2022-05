Pagelle Milan Atalanta | Leao e Theo super | Kessie un muro

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 maggio 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Kessié FLOP: Koopmeiners VOTI(4-2-3-1): Maignan 6,5 ; Calabria6,5 (79? Florenzi sv), Kalulu 7, Tomori 6,5 ,Hernandez 7,5 ; Tonali 6 (62? Bennacer 6),7; Saelemaekers 6 (53? Messias 6,5), Krunic 6,5 (79? Bakayoko sv),7 ; Giroud 5,5 (53? Rebic 6). All. Stefano Pioli 6,5(3-4-2-1): Musso 5,5; Palomino 6, Freuler 5,5, Djimsiti 5, ; Zappacosta 6, Pessina 6 (69? Boga 5,5), De Roon 6 , Hateboer 5,5 ; Koopmeiners 5; Muriel 6( 53? ...