Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 16 Maggio 2022: Leone determinato

L'Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Maggio 16 2022

Ariete
Questa appena iniziata è una settimana interessante per i sentimenti soprattutto per chi è pronto a fare nuovi incontri. Cercate di non rivangare il passato. Il periodo è ottimo per dare una svolta anche al vostro lavoro, dovete prepararvi a tutto ciò che vi riserva il futuro.

Toro
Questa è una settimana di recupero in ambito professionale anche se di recente la vostra figura è stata ridimensionata. Dovete affrontare i vostri progetti con tanta dedizione. In amore è possibile che le coppie abbiano vissuto un periodo di crisi a causa di influenze esterne, cercate di non dare soddisfazione a persone che potrebbero mettervi in crisi.

Gemelli
Maggio è il vostro mese di recupero e vi invita a cambiare il vostro atteggiamento e il ...

