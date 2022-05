Occhio alla spesa | l’amatissimo salume potrebbe essere infetto

Leggi su inews24

(Di domenica 15 maggio 2022) Brutta notizia per i consumatori italiani, ma soprattutto per i buongustai.ro esserci problemi con un alimento L’Italia vanta una miriade di eccellenze dal punto di vista gastronomico. Non a caso, grazie alle produzioni DOP e tutte nostrane, quella italiana viene considerata nel mondo la cucina più gustosa e varia in circolazione. Tra i prodotti L'articolo proviene da Inews24.it.