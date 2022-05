“Non bevetela”, neanche l’acqua si salva: ritirata dal ministero | Piena di batteri (Di domenica 15 maggio 2022) Il ministero della Salute ha deciso di richiamare dal mercato alcuni lotti di acqua minerale comunemente in commercio. Come ha specificato ilgiorno.it, si tratta di un sospetto che deve essere accertato e chiarito con analisi accurate. Il ministero della Salute ha deciso di richiamare dal mercato due lotti di acqua minerale effervescente. Motivo: la possibile presenza dello Staphylococcus aureus, un batterio potenzialmente pericoloso, patogeno, responsabile di effetti e malattie molto gravi. E’ una questione delicata che ha spinto il ministero della Salute a lanciare l’allarme e ritirare il prodotto dal mercato. Bisogna fare molta attenzione. Richiamo dal mercato di 2 lotti di acqua Claudia Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale dal mercato di 2 lotti di ... Leggi su howtodofor (Di domenica 15 maggio 2022) Ildella Salute ha deciso di richiamare dal mercato alcuni lotti di acqua minerale comunemente in commercio. Come ha specificato ilgiorno.it, si tratta di un sospetto che deve essere accertato e chiarito con analisi accurate. Ildella Salute ha deciso di richiamare dal mercato due lotti di acqua minerale effervescente. Motivo: la possibile presenza dello Staphylococcus aureus, uno potenzialmente pericoloso, patogeno, responsabile di effetti e malattie molto gravi. E’ una questione delicata che ha spinto ildella Salute a lanciare l’allarme e ritirare il prodotto dal mercato. Bisogna fare molta attenzione. Richiamo dal mercato di 2 lotti di acqua Claudia Ildella Salute ha segnalato il richiamo precauzionale dal mercato di 2 lotti di ...

