Moto2 | risultati e ordine di arrivo GP Francia 2022 | vince Fernandez | Vietti ottavo

Augusto Fernandez vince il GP di Francia 2022 del Mondiale di Moto2. Sulla pista di Le Mans, lo spagnolo della Kalex si prende il successo davanti al connazionale Aron Canet e al thailandese Somkiat Chantra per una tripletta tutta targata Kalex. Fernandez torna così al successo dopo quasi tre anni, centrando la quarta vittoria in Moto2. Il prodigio iberico Pedro Acosta (Kalex) invece cade a 13 giri dal termine, proprio quando era al comando della gara. Celestino Vietti (Kalex) paga un errore e chiude all'ottavo posto, conservando comunque la leadership del Mondiale. Caduta invece per Tony Arbolino (Kalex) e pesante zero per la classifica. Stefano Manzi chiude decimo, mentre Lorenzo Dalla porta è dodicesimo.

