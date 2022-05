Morto Valerio Onida, Boldrini: “Profondo dispiacere” (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA – “Valerio Onida è stato un grande giurista, una figura che ha animato il dibattito sui principi e sui fondamenti della nostra Costituzione, un maestro del diritto. Profondo dispiacere per la sua scomparsa”. E’ quanto scrive, sulla sua pagina Facebook, la parlamentare del Partito Democratico Laura Boldrini (foto), ex presidente della Camera dei Deputati, a proposito della morte di Valerio Onida. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA – “è stato un grande giurista, una figura che ha animato il dibattito sui principi e sui fondamenti della nostra Costituzione, un maestro del diritto.per la sua scomparsa”. E’ quanto scrive, sulla sua pagina Facebook, la parlamentare del Partito Democratico Laura(foto), ex presidente della Camera dei Deputati, a proposito della morte di. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

TgLa7 : Morto ex presidente della Consulta Valerio Onida. Aveva 86 anni - Lopinionista : Morto Valerio Onida, Boldrini: 'Profondo dispiacere' - SLN_Magazine : Morto Valerio Onida, ex presidente Consulta: aveva 86 anni. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - MarcoValerii : Pensieri e parole. Morto Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale. Cartabia: 'Il maestro che mi ha a… - QuotidianPost : Addio Valerio Onida, morto ex presidente della corte costituzionale -