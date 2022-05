Morto Enrico Cavaciocchi, presidente dell'Arci. Domani i funerali a Coiano (Di domenica 15 maggio 2022) La salma del noto architetto, ucciso da un malore a 64 anni mentre si trovava in bici nel Livornese, è esposto alla Pubblica Assistenza 'L'Avvenire'. Le esequie, con rito civile, alla Casa del Popolo ... Leggi su lanazione (Di domenica 15 maggio 2022) La salma del noto architetto, ucciso da un malore a 64 anni mentre si trovava in bici nel Livornese, è esposto alla Pubblica Assistenza 'L'Avvenire'. Le esequie, con rito civile, alla Casa del Popolo ...

Advertising

MarettiElena : RT @11Giuliano: Un'altro: Malore in bici: muore Enrico Cavaciocchi, presidente Arci di Prato. E’ morto questo pomeriggio, subito dopo l’or… - Atreju_78 : RT @ElGusty99523701: ???????? essi NON vivono ?????? E’ morto subito dopo l’ora di pranzo per malore improvviso il Presidente dell’ARCI Enrico Ca… - Santippe2 : RT @ElGusty99523701: ???????? essi NON vivono ?????? E’ morto subito dopo l’ora di pranzo per malore improvviso il Presidente dell’ARCI Enrico Ca… - Nazione_Prato : Morto Enrico Cavaciocchi, presidente dell'Arci. Domani i funerali a Coiano - simonamancini24 : RT @cronaca_di_ieri: 14/05/22 LIVORNO — Malore in bici, morto presidente Arci di Prato: convinto sostenitore della campagna vaccinale. E’… -