Moglie riprende l’ultimo fatale tuffo del marito – era un calciatore professionista

Un turista è morto dopo essersi buttato da un promontorio di Maiorca; l'episodio è stato ripreso dalla Moglie completamente sconvolta. Il turista in questione si chiama Mourad Lamrabatte e si trovava sull'isola spagnola di Maiorca. Ha deciso di tentare uno stunt davvero pericoloso di fronte alla Moglie sconvolta, che ha ripreso tutto con il cellulare; purtroppo per lui il salto gli è costato la vita. La ora vedova di Mourad Lamrabatte ha filmato tutto, mentre il marito saltava da un altezza di 30 metri verso la sua morte. Si trovavano su di un isolotto opposto all'hotel di Maiorca nel quale soggiornava l'intera famiglia -bambini compresi. Si tratta del Resort di Santa Ponsa, vicino alla città di Magaluf. Il video sconvolgente mostra il 31enne Olandese in vacanza, mentre salta da una scogliera di 30 metri; l'incidente ...

