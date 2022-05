LIVE Virtus Bologna-Pesaro 53-51, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: marchigiani a -2 grazie a Sanford, Shengelia esce per una distorsione alla caviglia (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-51 Ottima uscita dei bianconeri dal minuto di sospensione con Mam Jaiteh! 53-51 Seconda tripla consecutiva dei marchigiani con Sanford (18 punti per lui)! Parziale di 6-0 degli ospiti, time-out immediato di coach Scariolo. 53-48 Il giovane play della Carpegna Prosciutto piazza anche la bomba che vale il -5! 53-45 Davide Moretti realizza il libero, -8 Pesaro! Fallo tecnico fischiato ad Isaiah Cordinier per proteste eccessive a causa di un fallo non fischiato! 53-44 Schiacciata di Kyle Weems imbeccato da Pajola, +9 per i bolognesi! 51-44 Shengelia cambia passo e segna! Il georgiano cade male ed esce zoppicando per una distorsione alla caviglia, coach Scariolo spera che non sia ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55-51 Ottima uscita dei bianconeri dal minuto di sospensione con Mam Jaiteh! 53-51 Seconda tripla consecutiva deicon(18 punti per lui)! Parziale di 6-0 degli ospiti, time-out immediato di coach Scariolo. 53-48 Il giovane play della Carpegna Prosciutto piazza anche la bomba che vale il -5! 53-45 Davide Moretti realizza il libero, -8! Fallo tecnico fischiato ad Isaiah Cordinier per proteste eccessive a causa di un fallo non fischiato! 53-44 Schiacciata di Kyle Weems imbeccato da Pajola, +9 per i bolognesi! 51-44cambia passo e segna! Il georgiano cade male edzoppicando per una, coach Scariolo spera che non sia ...

