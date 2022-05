LIVE Moto3 | GP Francia 2022 in DIRETTA | vittoria per Jaume Masia! Foggia ai piedi del podio | Migno 10°

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Cronaca FP3 – Cronaca Qualifiche – Highlights Qualifiche 12.06 Per oggi è tutto. Grazie per aver seguito con noi l’intero weekend del GP diper la. Un augurio di una buona domenica a tutte e a tutti! 12.03 Rispetto a Jerez, resta un passo fatto in avanti da parte dicon il quarto posto odierno. La soddisfazione c’è ma non è totale, visto quello che sarebbe potuto essere (avendo iniziato in prima posizione l’ultimo giro). Testa al Mugello: Just missing out on the podium but a much better day than Jerez @dennis71 slips to 3rd in the championship but cuts the deficit to the top! ##FrenchGP ...