Eurovision, numeri da record anche su TikTok: ecco 13 video da recuperare (Di domenica 15 maggio 2022) Un connubio perfetto quello tra TikTok ed Eurovision: la piattaforma, Official Entertainment Partner del contest, ha raccontato e amplificato il successo della 66esima edizione. Un continuo crescendo di creatività e video... Leggi su europa.today (Di domenica 15 maggio 2022) Un connubio perfetto quello traed: la piattaforma, Official Entertainment Partner del contest, ha raccontato e amplificato il successo della 66esima edizione. Un continuo crescendo di creatività e...

Advertising

IlContiAndrea : Alcuni numeri di #TikTok su #Eurovision 1,2 miliardi le visualizzazioni per l'hashtag ufficiale #Eurovision2022, 5… - GiusCandela : I numeri sono superiori alle aspettative, organizzare un grande evento non è affatto semplice. La Rai è stata brava. #Eurovision - B1CID1DI4M4NT1 : RT @_amantedelcine_: Però all’Eurovision dovevamo mandarci qualcun altro perché “Brividi è debole come canzone” via twitter Italia, loro ha… - StefaniaStefyss : RT @IlContiAndrea: Alcuni numeri di #TikTok su #Eurovision 1,2 miliardi le visualizzazioni per l'hashtag ufficiale #Eurovision2022, 5,8 mi… - _amantedelcine_ : Però all’Eurovision dovevamo mandarci qualcun altro perché “Brividi è debole come canzone” via twitter Italia, loro… -