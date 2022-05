E se fosse l’ultima di Mertens a Napoli? In troppi danno per scontata la sua permanenza (Di domenica 15 maggio 2022) Napoli-Genoa è l’addio annunciato di Insigne. È inutile dilungarsi sui giudizi, lo faremo oggi per l’ultima volta. Il pensiero del Napolista è noto: è un addio che arriva con tre anni di ritardo e che si consuma per volontà di Lorenzo che ha rifiutato un’offerta da non disdegnare: tre milioni che sarebbero diventati tre e mezzo. Questo per sottolineare non la presunta avidità del calciatore (tutti noi lavoriamo per i soldi, ci mancherebbe) ma per evidenziare che non è stata una scelta del presidente De Laurentiis uomo spesso meno decisionista di quanto si possa immaginare. Il punto è un altro. Oggi potrebbe essere l’ultima al San Paolo di Dries Mertens calciatore nettamente più amato di Insigne, che ha il record di gol segnati con la maglia del Napoli. Mertens, che da ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022)-Genoa è l’addio annunciato di Insigne. È inutile dilungarsi sui giudizi, lo faremo oggi pervolta. Il pensiero delsta è noto: è un addio che arriva con tre anni di ritardo e che si consuma per volontà di Lorenzo che ha rifiutato un’offerta da non disdegnare: tre milioni che sarebbero diventati tre e mezzo. Questo per sottolineare non la presunta avidità del calciatore (tutti noi lavoriamo per i soldi, ci mancherebbe) ma per evidenziare che non è stata una scelta del presidente De Laurentiis uomo spesso meno decisionista di quanto si possa immaginare. Il punto è un altro. Oggi potrebbe essereal San Paolo di Driescalciatore nettamente più amato di Insigne, che ha il record di gol segnati con la maglia del, che da ...

