Drusilla Foer sul primo marito: “Un texano terribile, io ero troppo giovane e l’ho tradito” (Di domenica 15 maggio 2022) Nel passato di Drusilla Foer ci sono due mariti, dall’ultimo dei quali ha deciso di prendere il cognome per il suo nome d’arte. Drusila ha avuto tanti amori di cui ha parlato vagamente nel corso degli anni. Ancor più vaga è stata a proposito del suo primo marito. “Un terribile texano”, lo ha definito l’attrice da cui riuscì poi a divorziare prima di trovare quello che invece ritiene essere l’uomo della sua vita. Non si sa praticamente nulla di questo primo marito texano, ma pare si tratti di un coetaneo. Del primo marito Drusilla Foer ha fatto accenno a Oggi è un altro giorno, raccontando le ragioni di quel matrimonio inaspettato. “l’ho sposato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Nel passato dici sono due mariti, dall’ultimo dei quali ha deciso di prendere il cognome per il suo nome d’arte. Drusila ha avuto tanti amori di cui ha parlato vagamente nel corso degli anni. Ancor più vaga è stata a proposito del suo. “Un”, lo ha definito l’attrice da cui riuscì poi a divorziare prima di trovare quello che invece ritiene essere l’uomo della sua vita. Non si sa praticamente nulla di questo, ma pare si tratti di un coetaneo. Delha fatto accenno a Oggi è un altro giorno, raccontando le ragioni di quel matrimonio inaspettato. “sposato ...

