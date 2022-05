Didattica a distanza: docenti non dovranno lavorare di più, diritto di disconnessione e formazione. Rinnovo contratto. ATTO DI INDIRIZZO (Di domenica 15 maggio 2022) Capitolo chiuso? Non secondo quanto contenuto nel testo dell'Ipotesi di ATTO di INDIRIZZO firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che sarà la base di partenza per il Rinnovo contrattuale dell’ambito scuola e ricerca. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 15 maggio 2022) Capitolo chiuso? Non secondo quanto contenuto nel testo dell'Ipotesi didifirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che sarà la base di partenza per ilcontrattuale dell’ambito scuola e ricerca. L'articolo .

Advertising

flinxkk8 : RT @Axen0s: Solo per ricordarvi che se avessimo dato retta alla vera sinistra oggi saremmo ancora in lockdown a scuola ci sarebbe la didatt… - orizzontescuola : Didattica a distanza: docenti non dovranno lavorare di più, diritto di disconnessione e formazione. Rinnovo contrat… - Faggio4 : RT @Axen0s: Solo per ricordarvi che se avessimo dato retta alla vera sinistra oggi saremmo ancora in lockdown a scuola ci sarebbe la didatt… - rumba15342942 : RT @Axen0s: Solo per ricordarvi che se avessimo dato retta alla vera sinistra oggi saremmo ancora in lockdown a scuola ci sarebbe la didatt… - Roky99760738 : RT @Axen0s: Solo per ricordarvi che se avessimo dato retta alla vera sinistra oggi saremmo ancora in lockdown a scuola ci sarebbe la didatt… -