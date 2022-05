Cosa sono le bombe al fosforo e perché sono vietate (Di domenica 15 maggio 2022) "Le forze armate russe hanno lanciato bombe incendiarie o al fosforo l'acciaieria Azovstal". La nuova, ennesima, denuncia, arriva dal consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko, che su Telegram ha accusato... Leggi su europa.today (Di domenica 15 maggio 2022) "Le forze armate russe hanno lanciatoincendiarie o all'acciaieria Azovstal". La nuova, ennesima, denuncia, arriva dal consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko, che su Telegram ha accusato...

Advertising

AlbertoBagnai : Ma tu guarda che cosa ci spiega questo personaggetto: - Giorgiolaporta : Abbiamo la voce di #Bocelli e la straordinaria poesia di #RenatoZero, ma all’#Eurovision ci sono #Mahmood e… - IlContiAndrea : Ho seguito #Eurovision in lingua originale, quindi non so cosa sia accaduto su Rai Uno dalle 21 in poi. Sono felice… - biscottinofelic : @Nicole190820971 E da cosa hai edotto che è la minoranza rumorosa ( che poi a fare più rumore in realtà sono i medi… - Dorian221190 : RT @c0ntros3nso: cosa mi sono persa #fedez #jax -