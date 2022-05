Bolelli/Fognini, che peccato: in finale vanno Mektic/Pavic (Di domenica 15 maggio 2022) I "Chicchi" si arrendono con onore al duo croato campione olimpico in carica, che vincono 63 76(5) e staccano il biglietto per la finale degli Internazionali BNL d'Italia Leggi su federtennis (Di domenica 15 maggio 2022) I "Chicchi" si arrendono con onore al duo croato campione olimpico in carica, che vincono 63 76(5) e staccano il biglietto per ladegli Internazionali BNL d'Italia

